В здании ночевали двое бездомных, один из них погиб Источник: ГСЧС Украины

В Кривом Роге в ночь на 28 декабря произошло обрушение двухэтажного заброшенного здания. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайной ситуации в Днепропетровской области.

Спасатели, прибыв на место происшествия на улице Ферганская, констатировали разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного здания. Причина обвала неизвестна.

Хотя здание никем не эксплуатировалось, в нем оказались два человека, предварительно - лица без определенного места жительства.

Одного из них достали из-под завалов без признаков жизни. Второго госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №1. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, что под Киевом ребенок погиб под завалами заброшенного здания.

Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали садистов, которые жестоко избивали бездомных и снимали это на камеру.