В Кривом Роге обрушился заброшенный дом: есть жертвы (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Кривом Роге в ночь на 28 декабря произошло обрушение двухэтажного заброшенного здания. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайной ситуации в Днепропетровской области.
Спасатели, прибыв на место происшествия на улице Ферганская, констатировали разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного здания. Причина обвала неизвестна.
Хотя здание никем не эксплуатировалось, в нем оказались два человека, предварительно - лица без определенного места жительства.
Одного из них достали из-под завалов без признаков жизни. Второго госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №1. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Напомним, что под Киевом ребенок погиб под завалами заброшенного здания.
Ранее сообщалось, что в Киеве арестовали садистов, которые жестоко избивали бездомных и снимали это на камеру.
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