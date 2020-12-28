COVID-19 в Україні за добу забрав життя 75 людей [ Редактировать ]
4 тисячі 385 українців захворіли на коронавірус минулої доби. Це ранкові дані Міністерства охорони здоров'я. з діагнозом Ковід-19 ушпиталили півтори тисячі людей, від ускладнень померли 75 пацієнтів.
За останню добу найбільше заражень виявили у Києві, на Запоріжжі, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку епідемії вже перевищила мільйон.
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Попередньої доби на Ковід захворіли 4 тисячі 385 людей. Ушпиталили півтори тисячі осіб, від ускладнень померли 75 пацієнтів
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