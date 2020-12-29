Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил надежду на то, что 2021 год станет годом исцеления для человечества и мировой экономики. Он призвал мировые державы к преодолению пандемии коронавируса.

Об этом Антониу Гутерреш сказал в своем новогоднем видеообращении.

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"Давайте все примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления", - призвал генсек ООН.

По его словам, мир должен исцелится от последствий пандемии, подорванной экономики, а также устранить разделение общества.

"Если мы будем работать вместе, будем едины и солидарны друг с другом, эти лучи надежды могут просиять на весь мир. Такой урок этого тяжелого года", - отметил Гутерреш.

Ранее в ООН заявили, что Украине грозит худшая за десятилетие рецессия из-за пандемии. В результате падение экономики свыше 9 миллионов украинцев могут оказаться в бедности.

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