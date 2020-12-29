Викладачів вишів залучать до боротьби із коронавірусом - Максим Степанов [ Редактировать ]
В Україні майже сім тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 1300 людей, померли 232. Найбільша кількість інфікованих у Києві, Одеській, Полтавській та Львівській областях.
Усього від початку пандемії занедужало мільйон 37 тисяч українців, померли 18 тисяч. До лікування хворих, зокрема на ковід, тепер зможуть долучитися і викладачі вишів. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов - Кабмін нарешті врегулював це питання.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Після початку, так званого там, другого етапу реформи, чомусь забули про наших працівників кафедр наших медичних університетів. Вони просто були відведені від процесу надання медичної допомоги. Це питання неврегульованості щодо надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками, вона зараз врегульована.
по теме
За останню добу найбільше заражень виявили у Києві, на Запоріжжі, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку епідемії вже перевищила мільйон
Это первая вакцина в мире, испытания которой проводят на людях
Известный доктор ответил на популярный вопрос об иммунитете к коронавирусу
Почати вакцинацію проти коронавірусу в Україні планують вже у січні. За умови, якщо препарат надійде у заплановані терміни. План масової імунізації населення передбачає 5 етапів
Сироватку доправлятимуть у контейнерах із сухим льодом, далі зберігатимуть у холодильниках, і звідти розвозитимуть до пунктів щеплення.
Перші випадки мутованої інфекції вже зафіксували у Південній Кореї. Всі троє пацієнтів прибули з Великої Британії. Загалом же у світі 81 мільйон хворих на COVID-19. Вилікувалися - 57 мільйонів. Померли мільйон 771 тисяча людей