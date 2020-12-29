В Україні майже сім тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 1300 людей, померли 232. Найбільша кількість інфікованих у Києві, Одеській, Полтавській та Львівській областях.

Усього від початку пандемії занедужало мільйон 37 тисяч українців, померли 18 тисяч. До лікування хворих, зокрема на ковід, тепер зможуть долучитися і викладачі вишів. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов - Кабмін нарешті врегулював це питання.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: