Понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом зафіксували за останню добу в світі

Понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом зафіксували за останню добу в світі. Найбільше інфікованих у США, Бразилії і Великій Британії.

Туреччина від сьогодні вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту у всіх пасажирів авіарейсів, які прибувають у країну.

Суворішими стають карантинні обмеження у Латвії. На новорічні свята там вводять комендантську годину. З 31 грудня чотири дні поспіль заборонять виходити на вулиці з 10 вечора до 5 ранку.