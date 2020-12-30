Латвія вводить комендантську годину на Новий рік [ Редактировать ]
Понад 600 тисяч випадків зараження коронавірусом зафіксували за останню добу в світі. Найбільше інфікованих у США, Бразилії і Великій Британії.
Туреччина від сьогодні вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту у всіх пасажирів авіарейсів, які прибувають у країну.
Суворішими стають карантинні обмеження у Латвії. На новорічні свята там вводять комендантську годину. З 31 грудня чотири дні поспіль заборонять виходити на вулиці з 10 вечора до 5 ранку.
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