Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 699 новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев заражения в:
- Киеве - 1 332,
- Киевской области - 669,
- Запорожской области - 660,
- Харьковской области - 570,
- Одесской области - 533.
За сутки заболели 341 ребенок и 439 медработников. Сделано 38 932 ПЦР-теста и 19 615 ИФА-тестов.
Выздоровели за сутки - 9 699, умерли - 209.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.
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