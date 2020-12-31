В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 699 новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заражения в:

Киеве - 1 332,

Киевской области - 669,

Запорожской области - 660,

Харьковской области - 570,

Одесской области - 533.

За сутки заболели 341 ребенок и 439 медработников. Сделано 38 932 ПЦР-теста и 19 615 ИФА-тестов.

Выздоровели за сутки - 9 699, умерли - 209.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.

Читайте также, в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Еврокомиссия допустила к использованию препарат Pfizer и BioNTech.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.