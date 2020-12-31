Евросоюз включил механизм гражданской защиты для оказания помощи Хорватии. В этой стране в течение трех последних дней происходят землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Загреб (столица Хорватии) обратился в ЕС с запросом, после этого механизм гражданской защиты ЕС занялся оказанием срочной помощи стране.

Помощь уже предложили Австрия, Болгария, Чехия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Турция.

Для Хорватии собрали жилые контейнеры, утепленные палатки, спальные мешки, кровати и электрические обогреватели.

Служба управления чрезвычайными ситуациями ЕС - Copernicus - помогает составлять спутниковые карты оценки ущерба пострадавших территорий. Координационный центр ЕС, работающий круглосуточно и без выходных, поддерживает контакты с хорватскими властями, отмечается в сообщении.

Напомним, что с 1 декабря Хорватия закрыла границы для иностранцев, в том числе туристов.

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