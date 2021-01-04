На Черкащині посеред навчального року закривають школу! Так вирішило керівництво місцевої громади. Вчителів уже попросили написати заяви й шукати нову роботу. Залишать лише початкові класи. А старшокласників відправлять до сусіднього села. В ситуації розбирався Станіслав Кухарчук.

Із надією пані Людмила гортає навчальну методичку з підготовки до написання творів. Після канікул учителька української мови мала б викладати цей матеріал школярам, та навчання в її рідній Тарасівській школі може взагалі не розпочатись. Перед новим роком їй та колегам керівництво ОТГ запропонувало написати заяви на звільнення й шукати іншу роботу - школу реорганізовують.

Людмила Пономаренко, вчителька української мови Тарасівської загальноосвітньої школи:

Я зрозуміла так, що ми повинні написати заяви на звільнення, нам довели таку інформацію, дехто обурювався, дехто мовчав.

Та заяви вчителі не написали й вийшли на роботу. Педагоги збентежені, адже керівництво ОТГ має намір реорганізувати їхній навчальний заклад у філію опорної школи в селі Шевченкове й залишити тут лише початкові класи. У зв'язку з реорганізацією без роботи залишаються щонайменше 12 учителів.

Микола Гичак, вчитель історії та правознавства Тарасівської загальноосвітньої школи:

В даному випадку, якщо це реорганізація потрібно за два місяці, за три місяці відбуваються консультації і лише тоді можна щось зробити з працівником.

Крім того, вчителі наголошують, що таких рішень керівництво ОТГ ухвалювати не може, адже попри створення громади, школа й досі на балансі району. В ОТГ її юридично не можуть передати вже другий рік поспіль. Ще у 2018-му заклад оштрафували на 112 тисяч гривень за порушення в оформленні на роботу кухаря.

Штраф ніхто не сплатив, і весь цей час школа перебуває під формальним арештом.

Так гучно за зачиненими дверима керівництво району й Шевченківської ОТГ вирішує долю школи. Після наради голова громади каже - питання про створення на базі тарасівської школи філії - вже вирішене. Там залишаться тільки молодші класи.

А от щодо решти педколективу, він і сам не знає, як бути. Адже фактично школа у підпорядкуванні районного відділу освіти, а його з дня на день мають ліквідувати. Голова ОТГ запевняє: на вчителів із заявами не тиснув, а лише хотів допомогти.

Сергій Смалько, голова Шевченківської ОТГ:

Тобто получається так, що роботодавець сьогодні практично був, але в зв'язку з реформою його просто не стає, була домовленість з відділом освіти, якби вони до 29 числа написали заяви то в нас, у районному відділі освіти залишалися ще залишки нашої освітньої субвенції з яких вони б мали можливість отримати розрахункові.

Не звільнившись зі школи, весь педагогічний колектив зараз, по суті, завис у повітрі - зарплату їм платити нікому, комунальні платежі теж. Від такої ситуації у новопризначеного голови райради голова йде обертом. Чиновник каже: єдиний вихід із ситуації - якнайшвидше передати приміщення тарасівської школи у власність ОТГ. Адже під арештом юридична особа закладу, а не майновий комплекс.

Сергій Струк, голова Звенигородської районної ради:

Сьогодні ми напрацювали рішення, що ми все-таки завершимо цю епопею передачі майнового комплексу…потім єсть питання спілкування із депутатами сільської Шевченківської ОТГ.

Депутатів Шевченківської сільради чиновник особисто хоче просити тимчасово створити на базі школи філію із середніх та початкових класів… Хоча б тимчасово. Аби діти та викладачі змогли завершити навчальний рік у рідних стінах.