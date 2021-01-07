Во вторник, 6 января, в США проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа. Демонстранты ворвались в здание Конгресса, начались задержания и есть пострадавшие.

Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и "защитить Конституцию и требовать прекращения этой осады".

В ходе беспорядков пострадали несколько правоохранителей. А часть демонстрантов начинают покидать ступени Конгресса США. Многие протестующие уходят от здания Капитолия, при этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится.

Тем временем, Белый дом обратился к протестующим. Он просит прекратить насилие в Конгрессе США и сохранять спокойствие. Также вице-президент США Пенс призвал протестующих прекратить насилие, происходящее у здания Капитолия, и заявил, что все причастные будут привлечены к ответственности.

Минюст США сообщил, что хакеры получили доступ к переписке его сотрудников. Это происходит во время масштабной акции протеста в США.

Около 200 солдат Нацгвардии Вирджинии направляются в Вашингтон на фоне протестов. Также президент Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к Конгрессу, куда ворвались протестующие.

В ходе протестов в США началась стрельба прямо в здании Конгресса. Один из протестующих в Капитолии получил огнестрельное ранение в грудь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.