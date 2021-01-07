Все дуже серйозно: Ізраїль вводить жорсткий карантин [ Редактировать ]
Найжорсткіший локдаун відзавтра запроваджують в Ізраїлі. Уряд обіцяє - він буде останнім. Вакцинувати населення почали ще у грудні, тому в лютому сподіваються подолати епідемію. На чому ґрунтуються такі прогнози - розкаже Катерина Єлісєєва.
Ще чотирнадцять днів обмежень. З 8 грудня закриють майже все. Працюватимуть лише школи, де навчаються діти з особливими потребами, і найважливіші підприємства. У ресторанах жодного обслуговування на виніс, лише доставка додому. У приміщенні можуть збиратися разом до 5 осіб, а на вулиці - до 10.
Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Закритися треба негайно. Кожну годину, яку ми зволікаємо, вірус поширюється ще швидше і ціна буде високою. Потрібна співпраця не лише уряду, а й усіх громадян.
Раніше в Ізраїлі зафіксували британський штам коронавірусу, що заразніший на 50-70 відсотків. Захворюваність і без того була високою: на дев'ять мільйонів населення майже півмільйона зареєстрованих випадків COVID-19.
І саме зараз добова статистика б'є антирекорди - понад 8 тисяч нових випадків. Нинішній локдаун вже третій за весь період пандемії.
Малка, власниця крамниці:
Мені треба утримувати родину. Як працювати: якщо все постійно закривають? Моє серце розбите. Уряд просто знущається над нами.
Виходити з дому далі, ніж на кілометр, заборонено. Виняток - нагальні випадки, серед яких, наприклад, участь у демонстрації. Обмежать роботу не лише транспорту в містах відтепер і за кордон можна виїжджати лише за особливих обставин. А для новоприбулих двотижневий карантин.
На карантині Ізраїль поспішає щепитися від коронавірусу. Перші дози отримали вже 16 відсотків населення - це найвищий показник у світі. Сьогодні до країни прибули поставки другого препарату від компанії "Модерна".
Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Це щеплення отримають ті, хто з різних причин не може прибути до клініки. Це перша партія від компанії Модерна, загалом замовлено 6 мільйонів доз.
В уряді планують вакцинувати два мільйони ізраїльтян до кінця січня, а в лютому, сподіваються, епідемія піде на спад.
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