Перші дози вакцини від "Модерни" вже невдовзі почнуть отримувати і країни ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів днями рекомендувало її для використання. Цей препарат став другим офіційно зареєстрованим після сироватки "Пфайзер-Біонтек".

Найближчим часом може отримати дозвіл і третя, так звана "Оксфордська", вакцина. Чим відрізняються сироватки і загалом просувається імунізація у Європі - розкаже Тетяна Логунова.

Аби схвалити використання вакцини "Модерна"- експертам Європейського агентства з лікарських засобів довелося збиратися двічі. У понеділок і середу. Перше засідання завершилося без результату, за підсумками другого фахівці таки дозволили "Модерні" вийти на ринок Євросоюзу.

Тон де Боар, керівник регуляторного органу з лікарських засобів Нідерландів:

Отже, дозвіл є. Це означає, що експерти позитивно оцінили ефективність та безпечність вакцини. Після двох щеплень фіксується формування антитіл і імунна відповідь організму. Дослідження свідчать, що її ефективність перевищує 94 відсотки.

За принципом дії - "Модерна" схожа на першу дозволену в ЄС вакцину від "Пфайзер і Біонтех". Це теж РНК-препарат, який містить генетичну інформацію збудника. Для формування імунітету так само необхідно зробити два щеплення з перервою у кілька тижнів.

Втім, "Модерну" легше зберігати і транспортувати - вона не потребує наднизьких температур. І, як запевняють розробники, потенційно може захистити вакциновану людину від зараження коронавірусом на кілька років.

Стефан Бансель, керівник фармацевтичної компанії "Moderna":

Ви пам'ятаєте ті жахливі сценарії, про які ЗМІ писали навесні? Мовляв, а раптом вакцина захищатиме не більше одного-двох місяців? Вони не справдилися. Ми віримо, що препарат даватиме захист на кілька років.

А от чи буде сироватка ефективною проти нового, мутованого штаму - достеменно невідомо. Дослідження з цього приводу ще не завершені.

Найближчим часом "Модерну"отримають усі країни ЄС. І хоча офіційний Брюссель законтрактував 160 мільйонів доз препарату, перші партії будуть обмеженими. Розподілятимуть вакцину, так само як і сироватку від "Пфайзер"і "Біонтех"- в залежності від кількості населення тієї чи іншої країни.

Іспанці, наприклад, розраховують отримати 600 тисяч доз протягом шести тижнів.

Сальвадор Ілла, міністерка охорони здоров'я Іспанії:

За нашими даними, перші дози цієї вакцини Іспанія отримає протягом десяти днів. Вони надійдуть на центральний склад міністерства охорони здоров'я і будуть справедливо розподілені між регіонами країни.

Німці чекають на два мільйони доз до кінця березня.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Те, що спочатку вакцина буде в дефіциті, зрозуміло давно. З цим стикаються країни ЄС та усього світу. І проблема не в тому, що ми замовили мало сироватки. Причина у недостатніх виробничих потужностях.

Незабаром на європейському ринку може з'явитися ще одна, вже третя вакцина від коронавірусу. У черзі на схвалення - препарат, який розробили оксфордські вчені та фармацевти компанії "Астразенека".