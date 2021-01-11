В Киеве напали на прохожего и отобрали почти 6 миллионов гривен [ Редактировать ]
В понедельник, 11 января, в Киеве, в Шевченковском районе, произошло нападение возле пункта обмена валют, во время которого у мужчины отобрали сумку с 200 тысячами долларов.
Инцидент произошел днем на улице Бульварно-Кудрявской.
42-летний киевлянин шел от обменника к своему автомобилю, рядом с ним резко затормозил черный Volkswagen Passat. Из автомобиля выскочили трое неизвестных, повалили человека на землю и нанесли ему несколько ударов.
Затем отобрали сумку, в которой было около 200 тысяч долларов (в гривне это 5 млн 656 тысяч), сели в Volkswagen и скрылись с места преступления.
Жертва нападения некоторое время преследовал преступников на своем автомобиле, но быстро потерял их из виду.
Во время нападения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, также у него сломан нос. Пострадавший был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №17.
Отметим, что ранее киевлянин уже становился жертвой нападения. В 2016 году у него отобрали два миллиона гривен. По информации нашего собеседника, мужчина имеет отношение к нелегальному обмену валют.
Ранее мы писали, что в Киевской области неадекватный подросток с ножом напал на свою тетю и 4-летнего брата. Женщина с ребенком чудом выжила. Она вспоминает, что перед потерей сознания успела позвонить сестре, матери нападающего.
Кроме того, в Польше неизвестные с ножом напали на студентов из Украины. Инцидент произошел в одной из квартир в Жешуве, оба пострадавших получили серьезные ранения.
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