"Локдаун ни в коем случае не отменят" - Степанов [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине ни в коем случае не отменят усиленный карантин. Локдаун в стране действует до 24 января.
Об этом он заявил на брифинге.
Министр отметил, что карантин в Украине продлен до 28 февраля, а усиленный карантин - до 24 января.
И позиция Минздрава остается неизменной, они (усиленные ограничения, - ред.) должны действовать до 24 января включительно, как это предусмотрено постановлением. Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем, мы не вносили. Мы считаем, что эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать.
Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.
Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
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