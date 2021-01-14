В четверг, 14 января, вечером в Киеве из-за снегопада образовались существенные пробки. Движение в центральной части столицы затруднено.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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Так, в центре города движение затруднено на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Пробки и утрудненное движение транспорта наблюдаются и на других дорогах в центре и на правом берегу Киева - на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульваре, Воздухофлотском проспекте, Черновола, Павловской, Дмитровской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также Окружной дороге.

Серьезные затруднения движения также на Южном мосту, мостах Метро и Патона.

Кроме этого, проблемы с движением есть и на левом берегу Киева - на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

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