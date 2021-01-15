В Великобритании из общенациональной базы данных полиции из-за технической ошибки были удалены записи о 150 тысячах нарушителей.

Из базы исчезла информация об отпечатках пальцев, ДНК, а также истории задержаний и арестов, сообщает The Times.

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В Министерстве внутренних дел заверяют, что исчезли только данные о людях, которые были задержаны, но потом отпущены. Сведения об уголовных преступлениях и потенциально опасных лицах не пострадали.

Однако отмечается, что из-за удаления биометрических данных на свободу могут выйти ранее задержанные лица. Кроме того, техническая ошибка вызвала сбой в работе британской визовой системы.

Согласно данным ведомства, техническая ошибка произошла в результате еженедельной чистки PNC из-за сбоя в программном обеспечении и никак не связана с кибератаками.

Сейчас правоохранители оценивают ущерб случившегося.

Ранее сообщалось, что хакеры украли данные Минфина США. В правительстве США обеспокоены случившимся. По этому поводу даже собирался Совет нацбезопасности и обороны. Они подозревают, что в будущем хакеры могут получить доступ к данным других ведомств.

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