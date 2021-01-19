У МОЗ спростували закупку ПЛР-тестів у Росії [ Редактировать ]
Ковідна статистика на сьогодні така: одужало вчетверо більше, ніж захворіло. Коронавірус підтвердили у чотирьох тисяч українців.
У лідерах сумних показників незмінно Київ, далі - Одеська, Запорізька, Харківська та Черкаська області. При цьому за добу тести зробили тридцяти трьом тисячам людей. Водночас у міністерстві охорони здоров'я сьогодні спростували інформацію, що Україна закуповує російські ПЛР-тести.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Це черговий фейк, який дуже часто розповсюджується в нашій країні, я наведу вам цифри про тести, які закуповуються в тому числі закуповувалися МОЗ по країнах виробниках, це Китайська Народна Республіка, США, Корея, Польща, Німеччина, Франція, Австрія, Канада, Туреччина, Сингапур. Як ви бачите, Російської федерації тут немає. Наголошую, що закупівля більшості на сьогоднішній день кількості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника українські генетичні технології та за державним замовленням так і приватними лабораторіями для використання.
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