Ковідна статистика на сьогодні така: одужало вчетверо більше, ніж захворіло. Коронавірус підтвердили у чотирьох тисяч українців.

У лідерах сумних показників незмінно Київ, далі - Одеська, Запорізька, Харківська та Черкаська області. При цьому за добу тести зробили тридцяти трьом тисячам людей. Водночас у міністерстві охорони здоров'я сьогодні спростували інформацію, що Україна закуповує російські ПЛР-тести.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: