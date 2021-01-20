От коронавирусной инфекции скончался бывший народный депутат Украины Владимир Черняк. О смерти политика сообщили его близкие на странице в Facebook.

Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук - Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 после длительной борьбы с ковидом. Он останется в наших сердцах навсегда!

Профессору Владимиру Черняку было 79 лет. Он был известен как один из основателей Народного Руха Украины. В Верховной Раде он работал в третьем (1998-2002) и четвертом (2002-2006) созывах.

В свое ученый время Владимир Кириллович утверждал, что на 80% украинская экономика зависела от России и других советских республик. Приоритетным он считал интеграцию Украины в Европейский Союз, а в центр экономической политики ставил вопрос роста платежеспособного спроса.

Черняк подчеркивал, что особое внимание стоит уделять сфере предпринимательства и заботиться о его развитии, поскольку во всех высокоразвитых странах малый бизнес играет первую скрипку в экономике. И именно он (малый бизнес) всегда был опорой, благодаря которой все страны выходили из кризиса.

Под сообщением о смерти политика своими воспоминаниями о нем поделились десятки людей.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич.