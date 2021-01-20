Нацполіція викрила нарколабораторію на Київщині [ Редактировать ]
На Київщині Нацполіція викрила потужну нарколабораторію. За словами оперативників, восьмеро членів злочинного угруповання у заміському будинку щомісяця виготовляли п'ятдесят кілограмів метадону.
Наркотики продавали і в Україні, і за її межами. За це отримували до п'ятдесяти мільйонів гривень прибутку щомісяця. Під час обшуку правоохоронці вилучили метадон, прекусори та лабораторне обладнання.
Ватажка наркобанди та його помічника затримали, решту подільників - оголосили в розшук. Наркодилерам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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А ще продавали психотропи - від шестисот гривень за таблетку. Зберігали наркотики у дачному будинку. Там під час обшуку правоохоронці знайшли ще й зброю.
Поліцейські перекрили два міжнародних канали, припинили діяльність трьох потужних нарколабораторій і ліквідували понад 100 інтернет-крамниць