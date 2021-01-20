Наркотики продавали і в Україні, і за її межами

На Київщині Нацполіція викрила потужну нарколабораторію. За словами оперативників, восьмеро членів злочинного угруповання у заміському будинку щомісяця виготовляли п'ятдесят кілограмів метадону.

Наркотики продавали і в Україні, і за її межами. За це отримували до п'ятдесяти мільйонів гривень прибутку щомісяця. Під час обшуку правоохоронці вилучили метадон, прекусори та лабораторне обладнання.

Ватажка наркобанди та його помічника затримали, решту подільників - оголосили в розшук. Наркодилерам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.