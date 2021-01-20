Вашингтон готується до інавгурації Байдена [ Редактировать ]
Сьогодні Сполучені Штати отримають нового президента. О 19.00 за Києвом розпочнеться інавгурація Джозефа Байдена. 46-й президент Сполучених Штатів виголосить промову, складе присягу й огляне військо.
Через карантин кількість учасників церемонії на капітолійському пагорбі обмежили. А також скасували традиційний парад. Дональд Трамп відмовився взяти участь в урочистому переданні влади.
Аби його прихильники знову не вдалися до заворушень, американську столицю охороняють 25 тисяч солдатів національної гвардії.
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