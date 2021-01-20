Смерть от COVID-19: Госстат обнародовал страшные цифры [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За первые 11 месяцев 2020 года коронавирус стал причиной смерти 14 534 украинцев. У 13 879 из них вирус был идентифицирован, у 655 - нет. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о смертях в Украине в январе-ноябре 2020 года.
Между тем Минздрав Украины в утренней сводке сообщил, что с начала пандемии от COVID-19 скончались 21 258 жителей Украины. Из них за последние сутки - 212.
С января по ноябрь 2020 года в Украине умерли 549 172 человека. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В частности:
- от ишемической болезни сердца - 254 664;
- от злокачественных новообразований - 70 675;
- от цереброваскулярных болезней (инсультов) - 70 126;
- от болезней органов пищеварения - 21 743;
- от COVID-19 - 14 534;
- от гриппа и пневмонии - 9 062;
- от болезней нервной системы - 3 945;
- от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека - 2 664;
- от туберкулеза - 2 649;
- от болезней мочеполовой системы - 438;
- от сахарного диабета - 1 921.
От несчастных случаев, или как выражаются в Госстате, "внешних причин" в январе-ноябре умерли 25 367 украинцев:
- в результате ДТП - 3 569;
- от утоплений - 1 400;
- от пожаров - 976;
- от отравления ядовитыми веществами - 1 404;
- от отравления алкоголем - 1 862;
- самоубийства - 5 635;
- убийства - 1 213.
Между тем Всемирная организация здравоохранения за прошлую неделю (11-17 января) зафиксировала в мире новый рекорд смертей от COVID-19 - 93,8 тыс. Смертность выросла во всех регионах, но особенно заметным оказался рост в Северной и Южной Америке (+15%).
Самая высокая в мире смертность из-за коронавируса отмечается в США - 401,8 тысяч с начала пандемии.
В Европе самая тяжелая ситуация со смертностью в Великобритании. За минувшие сутки коронавирус там убил 1 610 человек, а с начала пандемии - около 91,5 тыс. Аналогичная картина наблюдается в Германии - более 48,7 тыс. умерших.
Напомним, что в Минздраве обнародовали стоимость лечения от коронавируса в Украине.
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