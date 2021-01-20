Коронавирус убил в полтора раза больше украинцев, чем грипп и пневмония Источник: ТАСС

За первые 11 месяцев 2020 года коронавирус стал причиной смерти 14 534 украинцев. У 13 879 из них вирус был идентифицирован, у 655 - нет. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о смертях в Украине в январе-ноябре 2020 года.

Между тем Минздрав Украины в утренней сводке сообщил, что с начала пандемии от COVID-19 скончались 21 258 жителей Украины. Из них за последние сутки - 212.

С января по ноябрь 2020 года в Украине умерли 549 172 человека. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В частности:

от ишемической болезни сердца - 254 664;

от злокачественных новообразований - 70 675;

от цереброваскулярных болезней (инсультов) - 70 126;

от болезней органов пищеварения - 21 743;

от COVID-19 - 14 534;

от гриппа и пневмонии - 9 062;

от болезней нервной системы - 3 945;

от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека - 2 664;

от туберкулеза - 2 649;

от болезней мочеполовой системы - 438;

от сахарного диабета - 1 921.

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От несчастных случаев, или как выражаются в Госстате, "внешних причин" в январе-ноябре умерли 25 367 украинцев:

в результате ДТП - 3 569;

от утоплений - 1 400;

от пожаров - 976;

от отравления ядовитыми веществами - 1 404;

от отравления алкоголем - 1 862;

самоубийства - 5 635;

убийства - 1 213.

Между тем Всемирная организация здравоохранения за прошлую неделю (11-17 января) зафиксировала в мире новый рекорд смертей от COVID-19 - 93,8 тыс. Смертность выросла во всех регионах, но особенно заметным оказался рост в Северной и Южной Америке (+15%).

Самая высокая в мире смертность из-за коронавируса отмечается в США - 401,8 тысяч с начала пандемии.

В Европе самая тяжелая ситуация со смертностью в Великобритании. За минувшие сутки коронавирус там убил 1 610 человек, а с начала пандемии - около 91,5 тыс. Аналогичная картина наблюдается в Германии - более 48,7 тыс. умерших.

Напомним, что в Минздраве обнародовали стоимость лечения от коронавируса в Украине.