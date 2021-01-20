В Украине за прошедшие сутки, 19 января, зафиксировали 4 383 новых случая коронавируса. При этом 2011 человек были госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших 161 ребенок и 239 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Всего за сутки было проведено 45 790 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 26 792, методом ИФА - 18 998.

С начала пандемии заразились уже 1 миллион 172 тысяч 38 человек, выздоровели - 900 749 (+14 501), скончались - 21 258 (+212). Активными больными остаются 271 289 пациентов.

Ранее ВОЗ спрогнозировала рост смертности от COVID.

Также мы писали, что новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

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