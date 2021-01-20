США зберігають лідерство у смертях від COVID-19 [ Редактировать ]
Від початку епідемії у США зафіксували понад 400 тисяч смертей через COVID-19. Щодня від ускладнень хвороби помирає близько трьох тисяч американців. І це найвищий світовий показник.
Нині на лікуванні перебувають понад 120 тисяч людей із активним перебігом коронавірусу. Водночас експерти побоюються, що поширення нового штаму COVID-19 призведе до потужніших сплесків.
по теме
Найбільше інфікувань у Києві - 606. Далі йдуть Запоріжжя та Харківщина
Сербія першою у Європі почала масове щеплення китайським препаратом "Сінофарм". Вакцинують поліцейських і військових. Місяць тому країна вже почала імунізацію медиків і літніх людей іншими препаратами
Європейський Союз поділиться надлишком вакцин із бідними країнами. Такі наміри озвучили у Єврокомісії. Відповідну програму хочуть запустити раніше, ніж запрацює механізм "Ковакс", за яким безплатну сироватку має отримати й Україна
У ВООЗ заговорили про паспорт імунізації, який вимагатимуть під час перетину кордону. Але для його запровадження є кілька перешкод
Не вистачає ліжок у лікарнях, місць у моргах, заощаджувати почали навіть кисень для пацієнтів - що відбувається у Британії і чому науковці прогнозують погіршення ситуації?