Щодня від ускладнень хвороби помирає близько трьох тисяч американців

Від початку епідемії у США зафіксували понад 400 тисяч смертей через COVID-19. Щодня від ускладнень хвороби помирає близько трьох тисяч американців. І це найвищий світовий показник.

Нині на лікуванні перебувають понад 120 тисяч людей із активним перебігом коронавірусу. Водночас експерти побоюються, що поширення нового штаму COVID-19 призведе до потужніших сплесків.