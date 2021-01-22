Відновити те, що забрала війна. Майстер із глини ліпить давнє місто Сирії - Пальміру. Яким його запам'ятав один із жителів - далі в сюжеті.

Стародавнє місто Пальміра сьогодні має ось такий вигляд. Напівзруйновані історичні пам'ятки 1-2 століття нашої ери. Деякі понівечені часом, інші - "Ісламською державою", що прийшла сюди майже шість 6 років тому. Та Алі Салех пам'ятає давні будівлі ще цілими. Такими, якими їх виліплює із гіпсу.

Авад аль-Мухавіш, родич Алі Салеха:

Пальміра відома своїми руїнами. Мета Алі - зберегти пам'ять про них, щоб вони не були втрачені через війну.

Ліплення з гіпсу для Алі - справа всього життя. І зараз він прагне відтворити давнє місто пустелі. Пальміра навіть занесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Цієї миті робота кипить над копією однієї з головних будівель міста - храмом Бела. Йому майже дві тисячі років.

Авад аль-Мухавіш, родич Алі Салеха:

Із Пальміри нас переселяли у різні місця. Коли ж врешті осіли у місті Аль-Баб, Алі почав пригадувати собі храм та інші пам'ятні споруди, над якими раніше працював.

Сам майстер не чує, тож про його життя розповідають дружина та зять. Через громадянську війну в Сирії, родині Салеха доводилося часто переїжджати. І щоразу починали життя заново. Зараз у місті Аль-Баб вони мешкають у напівзруйнованому будинку, та все ж з дахом над головою.

Умм Мохаммед, дружина Алі Салеха:

- Він знову хотів створювати гіпсові фігури, щоб згадувати нашу країну, наше місто. Алі хотів робити це зі своїми дітьми. Але наразі не може. Тож йому доводиться працювати над пам'ятками самостійно. - Чому він не в змозі це зробити? - Тому що їх немає.

Війна забрала чотирьох дітей подружжя Салех 5 років тому. Батьки щодня переглядають їх фото. З тими родичами, яким пощастило втекти від обстрілів, Алі намагається відтворити історичну спадщину. Виліпити з гіпсу те, що в оригіналі прийдешні покоління вже не встигнуть побачити.