Німецькі науковці просунулися в лікуванні паралічу. Їм вдалося майже повністю відновити функцію руху в паралізованих мишей. І все завдяки генній інженерії. Про сенсаційне відкриття розкаже Тетяна Логунова.

Марко Ляйбінгер, клітинний біолог:

Відверто кажучи, ми не сподівалися, що ця миша знову зможе рухатися. Одного дня я взяв її на руки і помітив, що вона ворушить задніми кінцівками. Я був приголомшений. Поклав гризуна на стіл і переконався: так, він дійсно може робити кроки і навіть бігати.

Група вчених з німецького міста Бохум з гордістю представляє журналістам свого хвостатого пацієнта. Ще кілька тижнів тому через травму спинного мозку у гризуна паралізувало задні кінцівки. Нині ж миша може рухати лапками і швидко повзає по столу.

Дітмар Фішер, професор Рурського університету:

Звісно, функція руху відновилася неповністю. Тобто гризун ходить повільніше, ніж це було до травми. Але не забувайте, раніше це вважалося взагалі неможливим. Параплегія, тобто параліч задніх кінцівок, був невиліковним.

Перемогти параліч допомогла генна інженерія. У мозок гризуна ввели спеціальний білок, який вчені створили у лабораторії. Завдяки цьому відновилися пошкоджені нервові волокна і вже за два тижні миша почала рухатися.

Дітмар Фішер, професор Рурського університету:

Особливість нашої терапії в тому, що білок не тільки стимулює нервові клітини, але й транспортується до нейронів, які знаходяться в іншій області мозку. Тобто, завдяки одному втручанню ми можемо забезпечити регенерацію усіх пошкоджених відростків нервових клітин. Так званих, аксонів.

Вчені вже опублікували результати свого сенсаційного експерименту у фахових видАннях. І найближчим часом планують перевірити, чи допоможе їхня терапія ссавцям.

Дітмар Фішер, професор Рурського університету:

Ми проведемо експерименти на свинях, собаках або приматах. І якщо наш метод спрацює, це дасть надію на лікування паралічу людини.

Триватиме експеримент, щонайменше, кілька років.

Перед тим, як перевірити метод на ссавцях і, можливо, людях, вчені хочуть ще попрацювати з гризунами. Подивитися, як діятиме терапія, якщо застосовувати її на різних часових етапах після травми спинного мозку. І зрозуміти, чи ефективна генна інженерія при лікуванні давніх травм.