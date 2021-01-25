В Ізраїлі вакцинуватимуть випускників шкіл [ Редактировать ]
Через стрімке поширення коронавірусу Ізраїль закриває авіасполучення. Обмеження діятиме відзавтра і до кінця січня. Окрім того, держава почала вакцинувати учнів випускних класів.
Щоби ті могли повернутися за парти й скласти іспити. Для цього необхідний дозвіл батьків. Щеплення в країні нині можуть зробити всі громадяни, старші за 40 років.
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