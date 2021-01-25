Бандитов задержали "на горячем" в Ужгороде во время получения денег у предпринимателя Источник: СБУ

На Закарпатье правоохранители задержали членов двух организованных преступных группировок, которые терроризировали предпринимателей из разных областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Участники банды, среди которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений, занимались вымогательством в Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областях. "Выбивали" деньги из людей, а в случае неуплаты "дани" угрожали насилием и физической расправой.

Трех участников группировки задержали "на горячем" в Ужгороде во время получения денег у местного предпринимателя, у которого вымогали $100 тысяч.

У злоумышленников нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также правоохранители установили банковские счета, где рэкетиры хранили "заработки".

Также в Мукачево сотрудники СБУ задержали лидера группировки, который требовал у бизнесменов вернуть несуществующие долги и угрожал по телефону.

Местный журналист Виталий Глагола пишет в своем Telegram-канале, что во время маски-шоу в Ужгороде был задержан некий Стан Тарас - местный застройщик и контрабандист. В узких кругах он известен как "Тарас Прыщавый".

Вместе с ним задержан так называемый Вася "Крымский". Кто третий - выяснить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали "слугу народа", избранного главой Воловецкой ОТГ.