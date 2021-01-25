Выбивали "долги" и собирали "дань": на Закарпатье ликвидировали две банды рэкетиров (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: СБУ
На Закарпатье правоохранители задержали членов двух организованных преступных группировок, которые терроризировали предпринимателей из разных областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Участники банды, среди которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений, занимались вымогательством в Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областях. "Выбивали" деньги из людей, а в случае неуплаты "дани" угрожали насилием и физической расправой.
Трех участников группировки задержали "на горячем" в Ужгороде во время получения денег у местного предпринимателя, у которого вымогали $100 тысяч.
У злоумышленников нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также правоохранители установили банковские счета, где рэкетиры хранили "заработки".
Также в Мукачево сотрудники СБУ задержали лидера группировки, который требовал у бизнесменов вернуть несуществующие долги и угрожал по телефону.
Местный журналист Виталий Глагола пишет в своем Telegram-канале, что во время маски-шоу в Ужгороде был задержан некий Стан Тарас - местный застройщик и контрабандист. В узких кругах он известен как "Тарас Прыщавый".
Вместе с ним задержан так называемый Вася "Крымский". Кто третий - выяснить пока не удалось.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали "слугу народа", избранного главой Воловецкой ОТГ.
по теме
"Детективы" специализировались на сбыте информации из базы данных "Безопасная столица", которая фиксирует, в частности, движение автомобилей и данные движения средств клиентов в банковских учреждениях
Преступник забаррикадировался в собственном доме, а подходы к нему заминировал, поэтому на место перестрелки вызвали спецназ и взрывотехников
У Кропивницькому співробітники СБУ викрили та затримали агента ФСБ, що шпигував за військовими. Затриманий - керівник місцевого осередку забороненої компартії
Зловмисник пообіцяв допомогти влаштуватися директором Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльности Офісу Президента України.
В Новом Буге из исправительного центра сбежал преступник, который провел за решеткой 33,5 года. До срока ему оставалось полгода