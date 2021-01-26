У США знайшли "бразильську корону" [ Редактировать ]
У США виявили перший випадок "бразильського" штаму коронавірусу. Це надзвичайно заразна мутація, яка останнім часом стрімко поширюється в Бразилії.
Саме звідти повернувся житель Міннесоти, в якого підтвердили вірус-мутант. Хворий перебуває на карантині. А департамент охорони здоров'я вивчає, наскільки бразильський штам устиг поширитися у США.
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