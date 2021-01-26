Один из бывших сотрудников охранной компании ADT Телесфоро Авилес признался в том, что он взламывал камеры видеонаблюдения, которые он сам и устанавливал в домах пользователей в районе Далласа, США.

Он делал это, чтобы наблюдать за их "личными моментами", пишет 1informer.com.

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Так, мужчина признал, что во время выполнения своих рабочих обязанностей он неоднократно обращал внимание на дома женщин, которых он считал привлекательными.

После того, как он устанавливал такой женщине камеру в доме, он впоследствии входил в ее учетную запись и просматривал как записанное при помощи данной камеры видео, так и, как признался Телесфоро, "наблюдал за ними в прямом эфире с целью сексуального удовлетворения".

Отмечается, что он получал доступ к видеозаписям и прямому эфиру с камер клиентов, предварительно добавляя свой адрес электронной почты в их учетные записи ADT Pulse.

За 4,5 года своей деятельности Телесфоро Авилес заходил на более чем 200 клиентских счетов более 9 600 раз. Он уже признал себя виновным, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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