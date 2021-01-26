Охранник несколько лет следил за женщинами через их камеры [ Редактировать ]
Один из бывших сотрудников охранной компании ADT Телесфоро Авилес признался в том, что он взламывал камеры видеонаблюдения, которые он сам и устанавливал в домах пользователей в районе Далласа, США.
Он делал это, чтобы наблюдать за их "личными моментами", пишет 1informer.com.
Так, мужчина признал, что во время выполнения своих рабочих обязанностей он неоднократно обращал внимание на дома женщин, которых он считал привлекательными.
После того, как он устанавливал такой женщине камеру в доме, он впоследствии входил в ее учетную запись и просматривал как записанное при помощи данной камеры видео, так и, как признался Телесфоро, "наблюдал за ними в прямом эфире с целью сексуального удовлетворения".
Отмечается, что он получал доступ к видеозаписям и прямому эфиру с камер клиентов, предварительно добавляя свой адрес электронной почты в их учетные записи ADT Pulse.
За 4,5 года своей деятельности Телесфоро Авилес заходил на более чем 200 клиентских счетов более 9 600 раз. Он уже признал себя виновным, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что в Одессе охранники супермаркета избили покупателя.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных
Врачи диагностировали у 11-летнего пациента множественные ранения по всему телу
Президент Украины объявил 23 января траурным днем из-за пожара в Харькове
Сейчас правоохранители допрашивают работников пансионата, а также проводят обыски на месте с привлечением экспертов
Очаг подземных толчков залегал на глубине 95,8 км