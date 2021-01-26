Санчата у лікарню: у Тернополі у хлопчика поцілили з рушниці [ Редактировать ]
Більше тридцяти поранень різної важкості, транспортування в Київ і, зрештою, тривала і складна операція. Все це 11 річний Максим із Тернополя пережив за одну добу. А його історія стала відомою усій Україні. Минулого тижня хлопчик катався на санчатах, коли в нього поцілили з рушниці. Заради розваги.
В якому стані Максим зараз? І що відомо про стрільця? - Наш Богдан Вербицький поспілкувався з батьком Максима та лікарями в Охматдиті.
Звичайна зимова розвага, яка ледь не закінчилася трагедією.
Ярослав, тато Максима:
Прибігає дочка додому і кричить шо тато, шось вистрілило і Максим впав.
Поранили у спину! Дріб'ю!
Роман Жежера, дитячий хірург:
Вони розсіяні по всьому тулубу.
***
Зараз 11 річний Максим знаходиться тут, у столичному Охматдиті. Сюди його перевезли на реанімобілі. Все через складність поранень та пошкодження внутрішніх органів. Після кількох операцій хлопчика перевели з реанімації. Зараз він у стабільному стані.
У холі лікарні зустрічаємо батька Максима. Говорити на камеру чоловік відмовляється, каже - переживає за сім'ю. Сьогодні його сину легше. Потроху, але впевнено, хлопець оговтується після операції.
Ярослав, батько Максима:
Він сьогодні перший раз встав на ноги. На декілька секунд.
Довше - поки не може. Та й лікарі не дозволяють. Бо травм - багато. Буквально по всьому тілу.
Роман Жежера, дитячий хірург:
Було виявлено пошкодження тонкої кишки. В двох місцях. І в одному місці прямої кишки. Товстої. Були пошкодження і печінки, і підшлункової залози.
В якому стані хлопчик потрапив до лікарні зрозуміло по фото його курточки.
Ярослав, батько Максима:
Вона як решето. Так йде.
Решето - бо вся у дірках!
Роман Жежера, дитячий хірург:
Десь більше 35 було поранень. В дробинок цих. Всі дробинки вони не були витягнуті. Вони, як правило, інкапсулюються і надалі ми не їх ніхто не шукає.
Ванда Олінецька, дитячий хірург:
Багато з цих дробинок знаходиться біля життєво-важливих судин і біля спинного мозку. І одна із них потрапила в ліву легеню. Вона там залишається дуже глибоко, біля крупних судин лівої легені.
До них залишалися лічені міліметри! Тобто, 11 річному Максиму просто пощастило.
Ярослав, батько Максима:
Міліметри напевно розділяли життя дитини. Я вважаю, шо це чудо.
Бо наслідки могли бути фатальними. Те, що немає загиблих, батько хлопчика називає "Усмішкою долі".
Ярослав, батько Максима:
Моя дочка стояла перед ним. Вона менше ростом і їй нічого не зачепило. Але зачепило того хлопчика, який ще був поряд. Йому поранило щоку, наскільки я знаю і в губу попало.
По факту стрілянини правоохоронці розпочали розслідування. В той же день знайшли і рушницю, з якої стріляли.
Володимир Галевич, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області:
Оперативники відпрацювали найближчій будинок, за версією експертів, з якого і був скоєний постріл. В одній із квартири було виявлено гладкоствольну зброю.
Втім, її власник усі звинувачення відкидає. Але якщо експертиза підтвердить, що стріляли саме з цієї рушниці - чоловіку загрожує від трьох до семи років в'язниці.
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