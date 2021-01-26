Більше тридцяти поранень різної важкості, транспортування в Київ і, зрештою, тривала і складна операція

Більше тридцяти поранень різної важкості, транспортування в Київ і, зрештою, тривала і складна операція. Все це 11 річний Максим із Тернополя пережив за одну добу. А його історія стала відомою усій Україні. Минулого тижня хлопчик катався на санчатах, коли в нього поцілили з рушниці. Заради розваги.

В якому стані Максим зараз? І що відомо про стрільця? - Наш Богдан Вербицький поспілкувався з батьком Максима та лікарями в Охматдиті.

Звичайна зимова розвага, яка ледь не закінчилася трагедією.

Ярослав, тато Максима:

Прибігає дочка додому і кричить шо тато, шось вистрілило і Максим впав.

Поранили у спину! Дріб'ю!

Роман Жежера, дитячий хірург:

Вони розсіяні по всьому тулубу.

***

Зараз 11 річний Максим знаходиться тут, у столичному Охматдиті. Сюди його перевезли на реанімобілі. Все через складність поранень та пошкодження внутрішніх органів. Після кількох операцій хлопчика перевели з реанімації. Зараз він у стабільному стані.

У холі лікарні зустрічаємо батька Максима. Говорити на камеру чоловік відмовляється, каже - переживає за сім'ю. Сьогодні його сину легше. Потроху, але впевнено, хлопець оговтується після операції.

Ярослав, батько Максима:

Він сьогодні перший раз встав на ноги. На декілька секунд.

Довше - поки не може. Та й лікарі не дозволяють. Бо травм - багато. Буквально по всьому тілу.

Роман Жежера, дитячий хірург:

Було виявлено пошкодження тонкої кишки. В двох місцях. І в одному місці прямої кишки. Товстої. Були пошкодження і печінки, і підшлункової залози.

В якому стані хлопчик потрапив до лікарні зрозуміло по фото його курточки.

Ярослав, батько Максима:

Вона як решето. Так йде.

Решето - бо вся у дірках!

Роман Жежера, дитячий хірург:

Десь більше 35 було поранень. В дробинок цих. Всі дробинки вони не були витягнуті. Вони, як правило, інкапсулюються і надалі ми не їх ніхто не шукає.

Ванда Олінецька, дитячий хірург:

Багато з цих дробинок знаходиться біля життєво-важливих судин і біля спинного мозку. І одна із них потрапила в ліву легеню. Вона там залишається дуже глибоко, біля крупних судин лівої легені.

До них залишалися лічені міліметри! Тобто, 11 річному Максиму просто пощастило.

Ярослав, батько Максима:

Міліметри напевно розділяли життя дитини. Я вважаю, шо це чудо.

Бо наслідки могли бути фатальними. Те, що немає загиблих, батько хлопчика називає "Усмішкою долі".

Ярослав, батько Максима:

Моя дочка стояла перед ним. Вона менше ростом і їй нічого не зачепило. Але зачепило того хлопчика, який ще був поряд. Йому поранило щоку, наскільки я знаю і в губу попало.

По факту стрілянини правоохоронці розпочали розслідування. В той же день знайшли і рушницю, з якої стріляли.

Володимир Галевич, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області:

Оперативники відпрацювали найближчій будинок, за версією експертів, з якого і був скоєний постріл. В одній із квартири було виявлено гладкоствольну зброю.

Втім, її власник усі звинувачення відкидає. Але якщо експертиза підтвердить, що стріляли саме з цієї рушниці - чоловіку загрожує від трьох до семи років в'язниці.