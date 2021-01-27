Возвращайся и оставайся: трудовым мигрантам будут давать по 150 тыс. грн на открытие дела [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Кабинет министров Украины на заседании 27 января поддержал законопроект о введении финансовой поддержки для трудовых мигрантов, которые приняли решение вернуться в Украину и открыть собственное дело. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Право на получение денежной помощи от государства смогут получить гастарбайтеры, которые провели за границей более 1 года. Правда, им придется доказать, что они действительно работали за границей и доказать происхождение средств.
Тем трудовым мигрантам, кто проработал за границей больше 10 лет, будут выдавать из Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы по 150 тыс. грн в виде гранта. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль так прокомментировал инициативу в своем Telegram-канале:
Одно из главных условий - человек должен инвестировать и собственные средства в сумме не меньшей, чем та, которую выдает государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев. Это разумная политика, которая направлена на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну.
Граждане Украины, имеющие страховой стаж за границей меньше, чем 10 лет, смогут получить эту сумму в виде беспроцентного государственного займа. Деньги они должны вернуть в течение следующих 5 лет.
Все участники программы смогут получить бесплатные консультации по вопросам организации бизнеса и пройти профильный учебный курс по созданию бизнес-плана.
На первых порах финансовую помощь от государства в виде гранта смогут получить 720 "возвращенцев", на это выделили из бюджета 108 млн грн.
Как сообщалось ранее, Финляндия запретила въезд украинским гастарбайтерам.
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