Использование одновременно двух масок в целях защиты от коронавируса может привести к негативным последствиям. Человек может страдать от сонливости и усталости. Об этом рассказал глава терапевтического отделения израильской больницы "Шамар Асаф А-Рофе", врач-инфекционист Галина Гольцман.

У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса. Но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создает вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови.

Она также заверила, что нет данных, которые бы говорили, что для ежедневной защиты от коронавируса недостаточно обычной хирургической маски.

Единственное, когда мы говорим, что нужно носить маску N95 - это когда мы лечим больного с респираторными симптомами, когда общаемся с человеком, про которого знаем, что он заражен или когда лечим такого человека. В таких случаях, конечно, лучше N95.

Напомним, что в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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