Європейці вийшли на протести проти карантину [ Редактировать ]
А Європа мітингувала проти карантину. Масштабні демонстрації зібралися у Брюселі, Будапешті, Амстердамі та Відні. Люди невдоволені тривалими локдаунами та забороною працювати ресторанам і крамницям.
У бельгійській столиці акції закінчилися масовими арештами - у відділках опинилося кількасот мітингарів. Є затримані й у Відні. Там, попри заборону влади, на акцію зійшлося п'ять тисяч австрійців.
Силовики відтіснили демонстрантів і не дали їм пройти запланованим маршрутом. Через складну епідемічну ситуацію у європейських країнах запроваджено суворий локдаун. І влада не поспішає скасовувати обмеження.
Габріель Владика, учасниця протесту:
Я тут, бо з нас досить. Ми маємо позбутися цих беззмістовних заходів боротьби з коронавірусом, що просто руйнують нашу економіку та й все інше. Політики мають це зрозуміти.
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