На февраль 2021 года большинство поставщиков газа установили для населения цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. Тем не менее некоторые компаниир продают газ немного дешевле. Об этом свидетельствуют данные на сайтах компаний.

Так, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагает газ по 6,86 гривен за кубометр. Цену, ниже граничной, также предлагает еще ряд компаний.

Отметим, что те, кто в 2020 году оформил тарифный план" Годовой", будет платить за газ 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубометр, в зависимости от условий договора.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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