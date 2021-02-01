Британський ветеран Томас Мур, який уславився тим, що зібрав понад 32 мільйони фунтів для медиків, захворів на коронавірус. За словами дочки, він у лікарні.

Кілька тижнів сторічний дідусь лікувався від пневмонії і напередодні отримав позитивний тест на Ковід. Слава прийшла до капітана Мура улітку.

Його діти розмістили заклик у соцмережах пожертвувати гроші для медперсоналу - за це старенький пройшов сто кіл у своєму саду. Ця акція набула шаленої популярності. А британська королева посвятила доброчинця у лицарі.