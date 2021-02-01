При цьому влада підвищила штрафи за порушення карантину до трьох тисяч доларів

Наймасовіше нехтування карантину в Ізраїлі. Тисячі ортодоксів зібралися на похорон рабина в Єрусалимі. 99-річний старійшина помер напередодні від коронавірусу.

Грандіозна процесія без соціальної дистанції та масок пройшла центром міста. Поліція у ситуацію не втручалася попри те, що в країні діє локдаун через високу захворюваність та смертність від Ковіду.

При цьому влада підвищила штрафи за порушення карантину до трьох тисяч доларів.