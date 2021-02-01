Ортодокси Ізраїлю масово порушили карантин на похоронах рабина [ Редактировать ]
Наймасовіше нехтування карантину в Ізраїлі. Тисячі ортодоксів зібралися на похорон рабина в Єрусалимі. 99-річний старійшина помер напередодні від коронавірусу.
Грандіозна процесія без соціальної дистанції та масок пройшла центром міста. Поліція у ситуацію не втручалася попри те, що в країні діє локдаун через високу захворюваність та смертність від Ковіду.
При цьому влада підвищила штрафи за порушення карантину до трьох тисяч доларів.
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