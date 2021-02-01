Ученые нашли способ управлять живой мышью через приложение для смартфона. Это стало возможным благодаря имплантатам, сообщает internetua.com.

Отмечается, что новую технологию можно использовать в любом виде имплантатов и медицинских устройств. Кроме того, она поможет улучшить качество исследований на животных.

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Также нейроимплантат можно заряжать беспроводным способом извне. Это позволяет управлять мозгом в течение долгого времени без замены батареи. А она невозможна без операции.

Ранее сообщалось, что биологи превратили селезенку в печень внутри живой мыши. Таким образом, исследователи выяснили, что из селезенки можно получить неплохую замену печени. И процедура эта не вызывает серьезных побочных эффектов - по крайней мере, у мышей.

Также мы писали о том, как быстро собаки запоминают новые слова. Собак отличают некоторые интеллектуальные способности и черты психики, которые раньше считались исключительной особенностью человека. Лишь недавно ученые выяснили, что четвероногие питомцы умеют понимать интонации и смысл слов, произносимых хозяевами.

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