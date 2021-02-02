У США вакцинували більше людей, ніж захворіли на коронавірус [ Редактировать ]
Вакцину від COVID-19 отримали більше американців, ніж підхопили сам вірус. Із початку епідемії у США зафіксували 26 мільйонів і 200 тисяч випадків зараження.
Водночас, одну або дві дози проти ковіду отримали на 300 тисяч американців більше. Щодня у Сполучених Штатах роблять понад мільйон щеплень. І це найвищий показник серед інших країні світу.
по теме
Голова ВООЗ - Тедрос Гебреїсус - застеріг держави зі значним зниженням випадків ковіду - від послаблення карантину. Та закликав продовжувати вживати заходи безпеки, аби вакцинація дала швидкий і ефективний результат
Привілеї для вакцинованих в дії - Естонія з 1 лютого не вимагає самоізоляцію для мандрівників, які отримали щеплення від коронавірусу. Стосуватиметься це і тих, хто приїздить з-поза меж Євросоюзу
Поліція у ситуацію не втручалася попри те, що в країні діє локдаун через високу захворюваність та смертність від Ковіду. При цьому влада підвищила штрафи за порушення карантину до трьох тисяч доларів
Дві тисячі 30 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Шістдесят одна людина померла. Одужало понад п'ять тисяч - повідомляють у МОЗі
Торік навесні, коли з коронавірусом тільки-но зіштовхнулися, ніхто не розумів, чим його лікувати. Зараз і протоколи лікування з'явились, і антивірусні препарати є. Але проблема в крайнощах