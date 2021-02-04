У Канаді випустили золоту монету-писанку з півнем [ Редактировать ]
Канадський монетний двір випустив Золоту монету у формі писанки. На ній зображений півень - символ родючості та весняного пробудження.
Автор монети художник із українським корінням Дейв Мельничук. Її вартість - 7 тисяч 400 канадських доларів. Це близько ста шістдесяти двох тисяч гривень.
Великодніми мотивами ексклюзивні грошові одиниці у Канаді прикрашають упродовж останніх п'яти років.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 4 февраля
Во вторник, 2 февраля, отмечается День бабака
Мріяли потрапити у казку? Жителька закарпатського села - теж. І вона таки здійснила дитячі бажання - перетворила будиночок у горах на казковий палац
На среду, 27 января, Национальный банк Украины укрепил курс гривны
Во вторник, 26 января, доллар останется стабильным, а евро подешевеет