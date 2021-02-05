COVID не міг втекти із лабораторії: експерти ВООЗ розкрили перші результати розслідування [ Редактировать ]
Звідки ж взявся коронавірус вже два тижні як в китайському Ухані вивчають експерти ВООЗ. Вже точно, кажуть, штучно інфікувати їм планету - китайці не могли. Які ще таємниці вдалося їм розкрити - далі в сюжеті.
В оточенні поліції і під прицілами фотокамер. Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я уже два тижні працює "в полі". Подорожують Уханем у пошуках істини про новий коронавірус.
Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з відповідальними особами і поставимо їм усі важливі запитання.
Міжнародні експерти вже побували на уханському ринку - саме там зафіксували перший спалах ковіду. Нині він зачинений, попри всі старання журналістів, потрапити всередину стороннім неможливо. Що знайшли там фахівці ВООЗ - преса так і не дізналася. Від журналістів делегацію пильно охороняє китайська поліція.
Із висновками у ВООЗ не квапляться, але кажуть вірус з'явився не на ринку. Нині досліджують генетичні зразки з печер довкола Уханя. Там живуть кажани - ймовірні перші поширювачі нової недуги.
Пітер Дашак, член команди експертів ВООЗ:
Як вірус потрапив від кажанів в інших регіонах Китаю до Уханя - ми тут і намагаємося з'ясувати. Ми прагнемо відстежити шлях вірусу - від тварин до людей. Аби його подолати, вірусу могли знадобитися місяці, а то й роки. Тож наша робота буде тривалою.
Версію про те, що китайці навмисне запустили вірус, експерти називають безпідставною. Такого висновку дійшли після того, як побували в Інституті вірусології Уханя. Кажуть - "втекти" звідти коронавірус не міг, а працівники лабораторії навряд чи розробили його спеціально.
Пітер Дашак, член команди експертів ВООЗ:
Я скептично ставлюся до ідеї про штучне походження вірусу. Доказів цьому немає. Я 15 років співпрацював із лабораторіями Інституту, знаю, як вони працюють. Така теорія просто не піддається здоровому глузду.
А от у китайському уряді стверджують - ВООЗ взагалі шукає не там. Кажуть, вірус з'явився не в Китаї, його в країну завезли.
Ван Венбін, речник Міністерства закордонних справ Китаю:
Ми сподіваємося, що всі наслідуватимуть приклад Китаю - докладатимуть активних зусиль, аби науково обгрунтувати походження вірусу. Й активно співпрацюватимуть із ВООЗ.
Заморських гостей Пекін пустив у країну неохоче - після кількох місяців переговорів. ВООЗ працюватиме в Китаї кілька тижнів. Але до результатів ще далеко. Щоб з'ясувати, як і чому почалася пандемія, кажуть експерти, знадобиться не один рік.
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