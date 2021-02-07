Шок тижня! Президент Зеленський одним розчерком пера перекрив ефір трьох телеканалів. Операція була абсолютно неочікуваною і блискавичною. Від оголошення рішення Радбезу і підписання указу, до вимкнення трьох ефірів минуло трохи більше години. Часу, втім було достатньо, щоб спалахнув скандал такої сили, що вже й не пригадаю подібної гучної сварки. В якій, і це дуже показово, майже немає байдужих.

Політики і глядачі поділилися на два табори. Перші - аплодують стоячи сміливості Президента, другі - кричать про узурпацію влади та наступ на свободу слова. Відділити інформаційні зерна від емоційної полови - в цій історії спробувала Ірина Розова.

Ось так, рівно опівночі, вони замовкли. Одразу три телеканали - "Ньюзван", ЗІК та "112 Україна" - припинили ефір. Подія - безпрецедентна. Канали закривали й раніше, але так - ще ніколи. Тож разом із телемовленням - почалася буря!

Медіасферу лихоманить уже тиждень. Перші шпальта видань, і головні ток-шоу. Про "санкції Зеленського" говорять усі. Особливо запекло та емоційно - тут, під куполом.

Дьявол, фашисткий дявол!

Ірина Геращенко, народний депутат:

Це рішення РНБО, це такий твітер-ефект твітера Трампа.

Рішення вимкнути телеканали для всієї країни стало цілковитою несподіванкою. Хоча пізніше, в Офісі Президента скажуть: цей крок - готували ретельно та заздалегідь. У вівторок увечері Рада національної безпеки та оборони, шляхом письмового голосування ухвалила рішення про застосування персональних спеціальних економічних санкцій.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:

З 19 членів ради Нацбезпеки й оборони 17 проголосували за, 1 член Ради нацбезпеки й оборони утримався, й один знаходився у відрядженні. Рішення прийнято, відповідний указ Президента розташований на сайті Президента, всі бажаючі можуть ознайомитися.

А ось цей указ на сайті Президента. Той підписав його негайно. І тим самим - одночасно вимкнув три канали.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента:

Рада національної безпеки та оборони України, отримавши від СБУ очевидні докази щодо фінансування відповідних каналів з Російської Федерації, прийняла відповідне рішення.

Персональні санкції запровадили проти власника цих трьох телеканалів - народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака. За інформацією ЗМІ, в обвинувальному "кейсі" проти нього йдеться про схеми начебто постачання вугілля із ОРДЛО, що, на думку слідства, сприяє фінансуванню тероризму.

Санкції проти Козака передбачають блокування персональних активів, окрім каналів, це й інший його бізнес. Зокрема, і літаки. Політик усі звинувачення заперечує...

Чи справедливі ці закиди? Судити неможливо. Бо всі подробиці розслідування Служби безпеки під грифом секретно. Та окрім доказів СБУ - Радбез керувався ще й:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято ще в жовтні 2018 року, матеріали надані СБУ, які лягли в основу рішення РНБО є цілком достатніми та вичерпними, і я хочу застерегти: не треба плутати поняття свободи слова з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора.

Та все-таки до юридичної сторони рішення РНБО питання є. Чому санкції запровадили проти українського громадянина? Бо ж у законі - прописано: суб'єктом їхнього застосування можуть бути громадяни іноземної держави або ті, хто перебуває під іноземним контролем...

І якщо в слідства навіть є докази останнього, то чому санкції ввели до рішення суду? До речі, саме через це - ухвалу Радбезу не підтримав спікер парламенту. Дмитро Разумков - утримався.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Якщо ми говоримо про закриття каналів, то в нас сьогодні достатньо механізмів, якщо вони помічені в співпраці з країною-агресором, або іншими заходами - в нас є ліцензії, які видаються державою і можуть бути відкликані державою.

У Радбезі ж наголошують: уся процедура - правомірна і вивірена з буквою закону. А запустили її до рішення суду, мовляв, задля захисту країни від інформаційної агресії:

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:

І мова не йде про свободу слова. Мова іде про інформаційний тероризм по відношенню до нашої країни.

І щодо контенту цих телеканалів, і щодо юридичної чистоти процедури - суперечки, вочевидь, триватимуть ще довго і на різних майданчиках. Та головною ареною політичних баталій цього тижня став парламент.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Вони вдарили в серце демократії, в свободу слова. Сьогодні існування демократичної незалежної України - під загрозою, у найближчий час ми проводимо з'їзд нашої партії, який визначить наші подальші кроки.

"Опозиційна платформа - За життя" зібрала з'їзд, на якому ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту Президента Володимира Зеленського. Окрім того, рішення про блокування каналів уже оскаржують у судах. Зокрема, позови подані до Верховного Суду.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Заседания Совета безопасности как такового не было, что тоже является нарушением, а был какой-то письменный опрос, теперь пытаются заменить это видеороликами, в которых выступают разные чиновники и объясняют почему они проголосовали за, но на самом деле решение - нарушение сплошное, и я убежден, что мы обратились в суд по этому поводу и будем поддерживать журналистов в суде.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Речь должна идти не о политически-мотивированном решении, которым является решение о закрытии канала, речь должна идти о свободе слова, и речь должна идти о судьбе журналистов, около полутора тысячи работников трёх каналов, 634 журналиста, их нужно защищать.

Рішення РНБО та указ Президента - оскаржувати, звісно, можна, однак усе це довга процедура. Це вже говорять у монобільшості.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Це санкції за системну дезінформацію в бік України, українського суспільства, українського політикуму, викривлення інформації, оскаржити можна будь-яке рішення, там є дві складові - є рішення РНБО, є указ, який вводить його в дію, наші юристи казали, що це юрисдикція Верховного Суду, указ - мабуть можна оскаржувати його конституційність, тому це не швидка історія.

Запровадження санкцій та блокування каналів - "Слуги народу" підтримали. Як і інші фракції - "Голос" і "Європейська Солідарність". Не коментувала це рішення тільки "Батьківщина". Та от у чому всі одностайні, не залежно від політичної масті, так це в очікуванні публічних доказів.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Якщо є підстава вважати що є порушення законодавства, в частині можливого фінансування тероризму чому не з'являються підозри і не з'являються конкретні кримінальні провадження, судя чи з коментарів вони мають скоро з'явитися, чекатимемо.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це повна відповідальність влади, приймаючи таке серйозне, а це дуже серйозне рішення, воно має бути абсолютно підготовлене, і під нього має бути серйозне обґрунтування, якщо воно є, то в судах справа встає і тоді влада доведе, що мала на це право, якщо всього цього немає, і це просто авантюра, то це просто катастрофа, і за цю авантюру заплатять громадяни України.

Самі громадяни України новину про закриття каналів сприйняли дуже по-різному. Власне, як і політики. У світі теж відреагували неоднозначно: Штати, Євросоюз, Велика Британія та Канада - рішення української влади підтримали. І назвали це - кроком у боротьбі з дезінформацією.

У Росії - рішуче засудили. Позасудовим та політично мотивованим назвали блокування каналів і в Міжнародній федерації журналістів. Не погоджуються з РНБО і в Національній спілці.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:

Одна справа, коли Україна в законний спосіб обмежує й забороняє трансляцію російських телеканалів, які знаходяться в російському правовому пропагандистському полі, а інша справа, коли застосовують такі обмеження до українських телеканалів.

Самі ж працівники трьох телеканалів уже звернулися з відкритим листом у дипломатичні місії та організації, які опікуються захистом журналістів. Пишуть і про наступ на свободу слова, і про втрату роботи.

Поки "112 Україна", ЗІК і "Ньюзван" мовлять у Ютубі. Але і це під загрозою. Бо в Міністерстві культури вже заявили, що направлять американській компанії звернення, щоб канали заблокувати й там.

Тим часом за словами секретаря Олексія Данілова, Президент пообіцяв працівників заблокованих каналів - працевлаштувати. Сам Володимир Зеленський свій указ кілька днів не коментував. В ефір вийшов лише в п'ятницю - записав влог.

Володимир Зеленський, Президент України:

Решение Рады Нацбезпеки та обороны - законно, оно логично, оправдано и главное - оно справедливо.

Чи так це? - суди покажуть.