Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний. Так звали двох українських вояків, які напередодні загинули на фронті. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Ще один їхній побратим - зараз у лікарні, в реанімації.

Загалом такого тижня, як цей, на Донбасі не було давно. Напевно, від початку перемир'я. Бойовики активізувалися по всій лінії. Постійні обстріли, загиблі та поранені...

Усі ці дні на передовій працював наш військкор Руслан Смещук. Зараз він на зв'язку зі студією. Привіт, Руслане. Як минув цей день на фронті?

Олексію, вітаю. На жаль це найбільш трагічний та гарячий фронтовий тиждень за останні місяці. Маємо трьох загиблих вояків і щонайменше вдвічі більше поранених.

Про різке загострення говорять усі: і на рівні міністрів, і на рівні командування, і, звісно, прості бійці на передовій, з якими я спілкувався протягом цього тижня.

Так, лише за минулу добу у штабі ООС нарахували щонайменше тринадцять ворожих обстрілів. При чому б'є ворог із різної зброї: і зі снайперських гвинтівок, і із заборонених калібрів. Були помічені навіть танки.

А субота взагалі стала чорним днем. Двоє українських військовослужбовців загинули, ще четверо зазнали поранень. При чому один із них досі в дуже тяжкому стані.

Сьогоднішній день минув спокійніше, без втрат. Хоча ворог все одно відкривав вогонь по наших позиціях. Що відбувалося за цей дуже важкий тиждень на Донбасі пропоную подивитися в моєму матеріалі.

Цей тиждень на фронті став найкривавішим у цьому році. Та й взагалі від початку оголошення всеосяжного перемир'я влітку. Режим тиші - гримить залізом і вогнем.

Поля та степи в околицях Мар'їнки. Ворожі позиції тут, у зоні прямої видимості, а навкруги страшна багнюка. Така, що навіть військові вантажівки грузнуть та буксують. І саме тут вчора сталася трагедія.

Ярослава Зоріна, речниця штабу ООС:

Троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників - загинули, за життя третього борються медики.

Зараз там працює спецкомісія, репортерів наразі на місце не допускають. І за вчора ще троє поранених. До того, на цій же ділянці фронту, під Мар'їнкою наших вояків атакували ворожі снайпери. Ось автомат одного з поранених. Куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому бійцю - влучило в голову.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпер полював на них вичікував, коли вони з позиції прокрадуться і скористався цим.

Снайпери - тихі вбивці. Найпідступніша категорія ворога.

Але найбільшу небезпеку становлять ворожі снайперські загони та групи. Зараз вони активізувалися вздовж всієї лінії зіткнення. І на жаль, на цьому тижні вони вбили українського морського піхотинця

Це сталося під Горлівкою вдень, у вівторок. Снайпер поцілив у Дмитра Власенка. Бійцю було 38. Його намагалися врятувати, але не вдалося.

Олексій, військовослужбовець ЗСУ:

Близько години лікарі боролись за його життя, проте поранення виявилось несумісним із життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу з 2017-го року, побував у гарячих точках.

Дмитра Власенка поховали в рідному селі на Миколаївщині у четвер.

Крім снайперів на передовій зараз працюють, певно, усі підрозділи та види зброї. Зокрема, й заборонені мінськими угодами великокаліберні міномети. А на деяких ділянках фронту от як, приміром, під окупованим Первомайськом, українські бійці помітили ворожу бронетехніку. Танки.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Працює СПГ, крупнокаліберні кулемети різноманітні, і похоже на 120 калібр. І були такі звуки віддалено що працює танчик. Цей звук не переплутати. Вихід і одразу вибух.

Ситуація на фронті ще й ускладнюється погодними умовами. Весь тиждень була майже весняна відлига та ще мало не щодня лив дощ.

Ось такий вигляд мала більшість окопів на передовій. По них не те що бігати, навіть просто пересуватися складно.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо треба кудись перебігти легко можно підковзнутися, впасти, якщо приходить людина вона розуміє що треба до цього звикати, бо інших умов не буде. Ми на самій передовій - умов не буде!

Але вояки пристосувалися і до цього. Зрештою, як до постійних атак бойовиків. Так, з боку супротивника по темпу стрільби чутно це кулемет крупнокаліберний Утес.