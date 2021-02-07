Погодне лихо насувається на нас просто в ці хвилини

Погодне лихо насувається на нас просто в ці хвилини. Синоптики прогнозують: завтра Україна опиниться в "льодовиково-сніговому періоді".

Першим удар природи вже прийняло Закарпаття. Там уже три дні ллють дощі. Синоптики попереджають про можливі паводки. А от сусідні області, Івано-Франківщину та Львівщину, накривають снігопади. Там вже позамітало дороги, сталися серйозні аварії.

Тож рятувальники радять водіям - бути вкрай уважними, а краще - взагалі не сідати за кермо. У багатьох областях - штормове попередження, зокрема й у Києві. Сильний сніг у столиці почнеться цієї ночі і триватиме кілька днів.