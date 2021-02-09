Во вторник, 9 февраля, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Сегодня сенаторы должны определиться относительно конституционности дела.

Голосование по конституционности дела об импичменте должно состояться после полуночи по киевскому времени. Если сенаторы признают процесс отвечающим конституции США, то уже завтра начнутся слушания по существу.

В начале сегодняшнего заседания лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил о том, что обвинения, которые выдвигаются Трампу, являются наиболее серьезными из всех, которые когда-либо выдвигались против президента США.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Ранее мы писали о том что Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.

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