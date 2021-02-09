Фейсбук від сьогодні вилучатиме зі сторінок користувачів будь-яку інформацію щодо вакцинації від коронавірусу, яку вважатиме хибною. На які саме висловлювання зараз "бан"? І як це позначиться на нас із вами? З'ясовував Дмитро Анопченко.

Вакцинація від коронавірусу - одна із найбільш обговорюваних тем на "Фейсбуці". Люди пишуть і про побічні ефекти (дехто скаржиться на біль у руці), і про те, коли до них дійде черга. Є і такі, що в ефективність сироватки взагалі не вірять чи розповідають про її недоліки. І це нормально, "Фейсбук" завжди був майданчиком, де всі вільно висловлювали свої погляди. І люди завжди казали - "це мій особистий простір, не подобається - не заходьте, не читайте".

Утім, (і це теж наслідки "ефекту сторінки Трампа") соцмережа вкотре демонструє - цей віртуальний простір не нам із вами, а їм належить. "Фейсбук" вказує і далі хоче вказувати, що можна писати, а що ні. Свіже нововведення: моментально вилучатимуть інформацію щодо вакцинації від коронавірусу, якщо вирішать, що вона неправдива.

Соцмережа навіть приклади навела. "Банитиме" за будь-які дописи, що коронавірус був створений штучно, або, що вакцини неефективні, небезпечні, отруйні чи можуть викликати аутизм.

Повідомлення також миттєво видалять, якщо хтось обговорюватиме - "що безпечніше: зробити щеплення чи просто в легкій формі перехворіти". Саме таким чином "Фейсбук"починає нову, масштабну кампанію боротьби із пандемією у віртуальному просторі.

Канг-Хінг Джин, голова медичного управління "Facebook":

Ми взяли перелік дописів, на які були скарги. Частково, їх визначав комп'ютер, частково самі люди звертали нашу увагу. І далі ми розробили свою політику проти таких текстів.

Боротися із фейками і справді треба, але цей процес буде автоматизовано, тобто рішення вилучити той чи інший допис здебільшого буде покладене на комп'ютер. Співробітник соцмережі втручатиметься лише через деякий час - і тільки якщо користувач наполегливо скаржитиметься на "бан".

І це може призвести до того, що і критику теж блокуватимуть "автоматично"- разом із фейками. Простий приклад. У нових правилах записано: "вилучатимуть ту інформацію щодо вакцинації, яка суперечить офіційним даним органів охорони здоров'я". Але як бути, якщо міністерство рапортує, що зі щепленнями все гаразд, а люди, навпаки, пишуть про черги, проблеми, відсутність лікарів?

Суперечить цей допис офіційний позиції? Звісно ж, так. Що робити, коли чиновник від медицини прикрашає дійсність, а ти на це звернеш увагу? Знову "суперечить"- і це привід для "бану".

Люди вже зараз скаржаться, що безневинні дописи про політику з їхніх сторінок тепер автоматично вилучають, і лише через 4-5 днів, розібравшись, модератори можуть їх повернути. А від сьогодні те саме і з текстами щодо вакцинації може бути - і нічого не вдієш, правила.

Водночас сам "Фейсбук"запевняє: мовляв, нова політика і самій компанії, і всім нам потрібна.

Канг-Хінг Джин, голова медичного управління "Facebook":

Як ми чули від медичних чиновників, одним із ключових моментів для успішної вакцинації є упевненість населення у безпеці сироватки. А єдиний шлях цього досягти - бути переконаними, що люди мають надійну та достовірну інформацію.

І тепер єдине питання - наскільки ефективно (особливо якщо пишеш не англійською) штучний інтелект вирізнятиме, де "достовірні факти", де "фейки", а де просто "сумніви", на які кожен з нас має право.