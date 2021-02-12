Маленькі жертви... стоматолога! У Рівному грандіозний скандал! У мережі оприлюднили відео, на якому дитячий зубний лікар жорстоко знущається з маленьких пацієнтів. Б'є їх, душить, шарпає та погрожує.

Батьки нічого не бачили, бо стоматолог попросила їх вийти. Однак після помітили гематоми на тілі дітей - і пішли у поліцію. Про садистське лікування - Сніжана Сидорук.

Спочатку стоматолог втискує хлопчика в крісло. Потім кілька разів б'є об кушетку. На цьому відео Анна впізнала свою сина п'ятирічного Максима.

Анна Назарчук, мама хлопчика:

Я роздивлялась повністю всі деталі і збільшувала 350 разів, я не вірила, що це моє дитя він кричав не своїм криком, а я думала, що йому просто боляче.

А на цих кадрах чотирирічна Уляна, з неї вада серця. Її лікарка теж заспокоює силоміць. Садить на коліна та зі шприцем у руках трусить та штурхає. Хоча мама просила бути з дитиною обережною.

Катерина Мороченець, мама дівчинки:

Вона плакала і вона облювалася два рази в неї вся кофта, весь одяг був обльований, вона така. Я не знаю, що вони там з нею робили. В якийсь момент я хотіла зайти в кабінет дізнатися, мене зупиняли, казали що все добре.

Обидві жінки про тортури над дітьми дізналися тільки зараз, коли відео з камер приватної стоматології оприлюднив адвокат. До нього звернулися кілька батьків. Жінка-стоматолог, як фахівець, досить популярна в місті. Тож не відразу повірили, що вона завдає травм пацієнтам.

Інна Пекарська, керівниця стоматологічної клініки:

Були певні нарікання зі сторони пацієнтів. коли це стало частіше й частіше, я не змогла на це закривати очі і ми змушені були перервати нашу співпрацю. Інну Кравчук було звільнено.

Після звільнення лікарка почала власну практику і відкрила першу дитячу стоматологію у Рівному.

"Подробиці" спробували запитати лікарку, як ставиться до звинувачень. Однак вона не вийшла, а прислала адвоката. Захисник каже: поки знайомляться з відео.

Віктор Костишин, адвокат стоматолога:

Сприймає критично, як помсту напевно колишнього роботодавця. Я так припускаю. Поки що, на даний момент, коментарів не уповноважений надавати.

У поліції вже почали приймати заяви від батьків. Таких уже три. Та судячи з кількості скарг у соцмережах - потерпілих може бути не один десяток.

Марія Юстицька, начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Рівненській області:

За фактом непрофесійного виконання обов'язків медичним працівником. тобто за ч.2 ст. 140 ККУ. ч.1 ст 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження. Відео буде долучене, буде проводитись відносно нього перевірка.

Звинувачена лікарка зі слідством, кажуть, співпрацює. Батьки ж тим часом вимагають справедливо покарати лікарку.

Анна Назарчук, мама хлопчика: