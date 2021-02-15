Готовність регіонів до початку вакцинації перевірив наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Його матеріал - далі.

Жодної відкритої ділянки шкіри - це залізне правило "ковідному відділенні" черкаської лікарні. Тутешнім медикам не дає розслаблятися ані локдаун, ані обнадійлива офіційна статистика.

Захворюваність хоч і пішла на спад, але у відділенні для ковідних пацієнтів безпека так і залишається на першому місці, для того, щоб одягнутись і увійти у ковідне відділення, в червону зону, нам потрібно витратити щонайменше хвилин 20-30.

Пацієнтів у відділенні і справді поменшало. Ліжка заповнені лише наполовину, і здебільшого важкими хворими.

Пацієнтів хоч і не багато, та роботи у медиків усе одно повно. Ледве заступивши на зміну, пульмонолог Леся Попович одразу перевіряє знімки новоприбулих. Пані Леся, як і більшість її колег уже перехворіла на Ковід. Але все одно щеплення - робитиме:

Леся Попович, лікарка-пульмонолог:

Вакцина потрібна всім - це, мабуть, єдиний шанс якось зупинити цю епідемію, зупинити цю хворобу, яка до кінця не зрозуміла і в якої немає якихось специфічних засобів лікування

Це кабінет, в якому планують вакцинувати лікарів. Колишню маніпуляційну в черкаській обласній лікарні обладнали тиждень тому. Для надзвичайних ситуацій тут є спеціальний набір. Вакцина хоч і безпечна, каже алерголог Наталя Гармаш, але передбачити індивідуальну реакцію організму на будь-який препарат важко.

Наталія Гармаш, завідувачка алергологічного відділення Черкаської обласної лікарні:

Якщо ми говоримо про анафілаксію, тобто негайну реакцію на проведення вакцинації при втраті свідомості, при зупинці дихання, надається допомога.

Окрім цього кабінету, медики підготували ще дві кімнати для очікування. Єдине чого тут нема - це самої вакцини. До речі, лікарня зберігати її в себе не буде, бо тут немає відповідних умов. Швидше за все отримані дози мобільні бригади забиратимуть із держпідприємства "Фармація".

Олександр Дудник, головний лікар Черкаської обласної лікарні:

Буде повідомлятись заклад про кількість вакцини і дату приїзду. От і все. От що нам треба знати - кількість вакцини і дату приїзду.

За розвезення та зберігання вакцини "Пфайзер" відповідатиме приватна фірма "Фармасофт". Холодильники для зберігання "Пфайзера" нам дадуть американці.

А це аптечка української мобільної групи вакцинації. Вона складена за таким самим протоколом, як і набір в маніпуляційній. Сумка-холодильник - головний атрибут. І поки це весь інструктаж. Що і як робитимуть медсестра та лікар поки не знають. Бо цього тижня пройшли тільки онлайн-вебінар.