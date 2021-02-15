Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала фанатом платьем с разрезами, заявила, что сознательно использовала имя Оли Поляковой во время промо-кампании своего клипа на новую песню под названием "Скандал". Такое признание она сделала в интервью, вышедшем на одном из YouTube-каналов.

Так, неделю назад в эфире телешоу Оля Полякова назвала певицу "известной плакальщицей", позже объяснив, что имела в виду исключительно ее "очень грустный репертуар", и извинившись перед теми, кого могли задеть ее слова.

Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля Полякова станет участником рекламной кампании моей песни. Это была моя идея! Я сделала это своими руками...

Напомним, Оля Полякова стала участницей скандала, высказавшись в сторону певицы Тины Кароль и назвав ее "плакальщицей". Сразу же после таких слов на артистку "полилась" река критики.

Отметим, известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала фанатом платьем с разрезами, выпустила новый трек, который уже успел понравится ее поклонникам.

Также мы писали о том, что Тина Кароль выпустила коллекцию обуви. Так, туфли Тина выпустила в коллаборации с известным украинским брендом Kachorovska. Работа над коллекцией велась год.

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