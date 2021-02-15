Какой знак зодиака самый мечтательный [ Редактировать ]
Мечтательных людей не привлекают определенные цели, конкретные планы и действия. Они живут в мире иллюзий или в придуманной сказке, забывая про настоящую реальную жизнь. Астрологи рассказали, какому знаку зодиаку присуще такое поведение.
Итак, на первом месте оказались Рыбы. Они просто обожают постоянно витать в облаках. Так им легче уходить от трудностей и повседневных проблем, бороться с грустью и стрессом.
Рыбам нравится быть дивным, ранимым и романтичным персонажем, они тяготеют к природе и прекрасно чувствуют искусство.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый требовательный.
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