Поїздка в маршрутці завершилася для пасажирки у Рівному гіпсом на руці. Водій автобуса різко загальмував - і жінка впала. Хто в цьому винен і чи захищені пасажири в таких випадках - з'ясовували наші кореспонденти.

Зламаною рукою для рівнянки Жанни завершилася буденна поїздка в міській маршрутці. Того дня вона їхала в обласну лікарню. Щоб не пропустити своєї зупинки, розповідає жінка, завчасно піднялася з крісла і рушила до виходу. Але водій різко загальмував і вона не втрималася.

Жанна, жителька Рівного:

Полетіла до нього під скло туди аж вдарилась головою в панель. Удар був дуже сильний. Коли падала, я старалася правою рукою, якби закрить собі лице.

Про те, що з рукою щось недобре - жінка зрозуміла вже тільки надвечір.

Жанна, жителька Рівного:

Я вже рукою не могла ні ворушити, пальцями. Вона ну дуже боліла. Лікар подивився і дав заключення, що в мене перелом кістки в правій руці.

У тому, що сталося Жанна винуватить водія, бо впевнена: саме він мав би подбати про безпеку пасажирів. Це підтверджують і в профільному управлінні. Але, кажуть, потерпіла до них особисто не зверталася. І про якого саме водія йдеться - вони не знають.

Дмитро Царук, виконувач обов'язків начальника Управління транспорту та зв'язку виконавчого комітету Рівненської міської ради:

У нас уже були такі випадки, коли ми їздили на кінцеві - вишиковували конкретного водія, тому що було порушення. Всі водії віднєкуються - ні такого не було.

Жанна вже написала заяву в поліцію. Тож до пошуків шофера долучаться правоохоронці.

Марія Юстицька, начальниця відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Рівненській області:

За фактом порушення Правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали судове розслідування. На разі в рамках кримінального провадження встановлюється особа водія.

Йому загрожує до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом. Просять у поліції відгукнутися і очевидців інциденту.

Жанна, жителька Рівного:

Мені ніхто не допоміг. З мене ще взяли гроші за проїзд. Водій не вибачився. Я хочу отримати страховку, тому на скільки я знаю, що пасажири маршруток вже застраховані.

Подібні ситуації не поодинокі, і тут юристи радять усе документувати і звертатися до суду.

Людмила Суржук, юристка:

Кожна особа має право на відшкодування матеріальної шкоди від особи, яка цю шкоду завдала. Але згідно спеціальних норм законодавства у нашому випадку буде відшкодовувати шкоду роботодавець.

Тим часом у профільному управлінні міськради чекають на результати розслідування. У разі доведення вини водія маршрутки, рекомендуватимуть перевізникові його звільнити. Бо кажуть, саме водій громадського транспорту відповідає за безпеку пасажирів.