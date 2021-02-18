Нині на розгляді три заяви на реєстрацію сироваток

І поки початок вакцинації проти ковіду вже удруге переноситься в міністерстві з'явився час, щоб препарати хоча б зареєструвати.

Нині на розгляді три заяви на реєстрацію сироваток від компаній "Пфайзер", "АстраЗенека" та "Сіновак".

Скільки часу знадобиться експертам, аби дати свої висновки? Конкретних термінів у міністерстві не називають.