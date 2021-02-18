Мінохорони здоров'я розгляне реєстрацію вакцин проти коронавірусу [ Редактировать ]
І поки початок вакцинації проти ковіду вже удруге переноситься в міністерстві з'явився час, щоб препарати хоча б зареєструвати.
Нині на розгляді три заяви на реєстрацію сироваток від компаній "Пфайзер", "АстраЗенека" та "Сіновак".
Скільки часу знадобиться експертам, аби дати свої висновки? Конкретних термінів у міністерстві не називають.
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